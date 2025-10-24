Japonya'nın yeni başbakanından "silahlanma" sözü

Japonya’nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi’nin savunma harcamalarını artırma sözü, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü başlayacak Japonya ziyaretinin hemen öncesinde geldi.



Takaichi, “Alışık olduğumuz özgür, açık ve istikrarlı uluslararası düzen, güç dengelerindeki tarihi kaymalar ve yoğunlaşan jeopolitik rekabet nedeniyle sarsılıyor” dedi. Japon lider ayrıca, Çin, Kuzey Kore ve Rusya’daki askeri gelişmeleri “ciddi endişe kaynağı” olarak niteledi.

SAVUNMA PLANINI YENİLEME HEDEFİ

Yeni hükümet, ABD, Güney Kore, Filipinler ve Avustralya ile çok taraflı güvenlik ortaklıklarını derinleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2026 sonuna kadar Japonya’nın güvenlik stratejisi, savunma planı ve savunma yapılanması belgeleri güncellenecek.



Takaichi, selefi Şigeru İşiba gibi parlamentonun iki kanadında da çoğunluğa sahip olmadan yönetim sorumluluğu üstleniyor.



İLK KADIN BAŞBAKAN

Liberal Demokrat Parti liderliğini bu ay başında kazanan Takaichi, Japonya İnovasyon Partisi ile yeni bir koalisyon kurarak ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.