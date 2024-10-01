Japonya’nın yeni başbakanı Şigeru İşiba oldu

Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Liberal Demokrat Parti’ye (LDP) yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek bugün resmi olarak istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Geçen hafta yapılan LDP başkanlık seçimini kazanan Şigeru İşiba, mecliste bugün yapılan oturumda 461 oyun 291'ini alarak ülkenin yeni başbakanı seçildi.

İlerleyen saatlerde yeni kabinede yer alacak isimleri açıklaması beklenen İşiba, Japonya İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenin ardından göreve başlayacak.

İKTİDAR PARTİSİ SEÇİME GİTMİŞTİ

Japonya'da iktidarda bulunan LDP, eski Başbakan Şinzo Abe suikastında adı anılan Birleşme Kilisesi ile olan bağlantıları ve bağış yolsuzluğu iddiaları ile gündeme gelmiş, anketler partiye olan güvenin azaldığını ortaya koymuştu.

LDP Genel Başkanı ve Başbakan Fumio Kişida ise partiye yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek istifa kararı almıştı.

LDP’de geçen cuma günü yapılan liderlik yarışını kazanan Şigeru İşiba, ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

LDP’deki başkanlık yarışını kazanmasının ardından yaptığı açıklamada erken seçime gidileceğini söyleyen İşiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Tüm şartların uygun olması halinde 27 Ekim'de bir genel seçim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ishiba’nın başbakanlık koltuğunu resmi olarak devralmadan erken seçim açıklaması yapması ise bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.



DENEYİMLİ BİR SİYASETÇİ OLARAK BİLİNİYOR

1957 yılında Japonya’nın Tottori eyaletinde dünyaya gelen Şigeru İşiba, 1979 yılında Keio Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1983 yılına kadar süren kısa bankacılık kariyerinin ardından siyasete atılan Ishiba, 1986 yılında ilk kez Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçildi.

Siyasi kariyeri boyunca Savunma Bakanı, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı, Liberal Demokrat Parti Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri gibi önemli görevlerde bulunan İşiba, 5. denemesinde LDP Genel Başkanı olmayı başardı.

Ulusal güvenlik politikaları konusunda uzman olarak görülen İşiba'nın savaş uçakları ve trenlere meraklı olduğu biliniyor.