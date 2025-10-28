Japonya'yı sarsan suikast davası başladı

Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’yi öldürmekle suçlanan 45 yaşındaki Tetsuya Yamagami’nin yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyaretine denk geldi. Trump, yeni Başbakan Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmede Abe’den “büyük bir dost” olarak söz etti. Takaichi ise, Abe’nin muhafazakar mirasını sürdürdüğünü vurguladı.

YAMAGAMİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Japon kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, Yamagami savcılık tarafından okunan suçlamaları kabul etti.

Duruşmaya siyah üst, gri pantolon ve at kuyruğu yapılmış uzun saçlarıyla katıldı.

"KİLİSE YÜZÜNDEN AİLEM YIKILDI"

Yamagami, 2022’de Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada Abe’yi el yapımı bir silahla vurmakla suçlanıyor.

Sorgulamalarda, saldırıyı “Birleşme Kilisesi’ne (Unification Church)” karşı duyduğu öfke nedeniyle gerçekleştirdiğini söylemişti.



Yamagami, annesinin kiliseye yaptığı büyük bağışların ailesini maddi çöküşe sürüklediğini belirterek, Abe’nin kiliseyle yakın ilişkileri olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

ARALIK'TA KARAR BEKLENİYOR

Nara kentindeki davanın Aralık ortasında sona ermesi bekleniyor.

1953’te Güney Kore’de kurulan Birleşme Kilisesi, Japonya’da yüzlerce dolandırıcılık ve bağış istismarı davasının konusu oldu. Ancak yıllar boyunca iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile yakın bağları sayesinde büyük ölçüde resmi denetimden kaçmayı başardı.



Suikasta kurban giden Abe, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Japonya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı olarak ülke siyasetinde derin izler bırakmıştı.