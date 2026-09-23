Japonya’yı vuran tayfunda ölü sayısı 9’a yükseldi, 4 kişi kayıp

Japonya ’da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan ve birçok bölgede sel baskınları ile toprak kaymalarına yol açan Dujuan Tayfunu’nun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Chiba eyaletinde 3, Kanagawa eyaletinde 2 olmak üzere 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9’a yükseldi. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, en az 600 yapının Dujuan Tayfunu nedeniyle hasar gördüğü açıklandı.