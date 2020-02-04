Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını devralan Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Pecsteen, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, 6 Şubat'ta Trump yönetiminin Orta Doğu barış planına ilişkin bilgilendirme yapacağını söyledi.



Pecsteen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da 11 Şubat'ta BMGK'ya hitap edeceğini dile getirdi.



Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Manur, geçen hafta Abbas'ın BMGK'de plana karşı çıkacağını ve konseye bir tasarı sunmayı planladıklarını söylemişti.



TRUMP'IN BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Önerilen barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.



Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.