JD Vance, Çinlilere "köylü" dedi: Çin'den sert tepki geldi

Çinli yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in "köylü" yorumuna tepki gösterdi.

Perşembe günü Fox News'e konuşan Vance, Başkan Donald Trump'ın piyasayı vuran gümrük vergilerini savunarak Çinliler için "köylüler" ifadesini kullanmıştı.

Vance, "Küreselci ekonomi ABD'ye ne kazandırdı? Diğer ülkelerin bizim için ürettiği şeyleri satın almak için büyük miktarda borçlanmak. Yani Çinli köylülerden borç alıp Çinli köylülerin ürettiği şeyleri satın alıyoruz" sözlerini sarf etmişti.

Salı günü yapılan bir basın toplantısında Vance'in yorumları hakkında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian ise "Bu başkan yardımcısının bu kadar cahilce ve saygısızca açıklamalarda bulunması hem şaşırtıcı hem de üzücü" dedi.

Vance'in yorumları hafta boyunca Çinli sosyal medya uygulamalarında paylaşılmış ve eleştirilmişti.

ABD'li başkan yardımcısının sözlerine tepki gösteren Çinli sosyal medya kullanıcıları, dünyanın önde gelen teknolojilerine sahip olduklarını savunmuştu.

İki ülke arasında Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle başlayan gerilim bu hafta daha da tırmandı.

Trump'ın önceki hafta açıkladığı son gümrük tarifelerine ülkelerden peş peşe tepkiler gelmişti. Söz konusu tarifeler, Çin'e yüzde 34 yeni gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyordu.



Buna karşılık Çin de misilleme yapmakta gecikmemiş, ABD'ye aynı oranda misilleme vergi uygulayacağını açıklamıştı.



Trump ise Çin'in bu misillemeden vazgeçmediği durumda yüzde 50 ek vergi getirmekle tehdit etmişti. Böylece ABD Başkanı'nın Çin'e uyguladığı toplam vergi yüzde 104'e ulaşmış oldu.