JD Vance Rusya-Ukrayna barışını yorumladı: "İki taraf da mutlu olmayacak"

Fox News’e konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’un hedefinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olduğunu belirterek, “Kimse tamamen mutlu olmayacak. Ruslar da Ukraynalılar da günün sonunda memnun olmayacak” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek Ukrayna savaşını bitirecek bir anlaşmayı görüşeceğini açıklamıştı. Trump, tarafların ateşkes konusunda “yakın” olduğunu ve bunun Ukrayna’nın önemli toprak tavizleri vermesini gerektirebileceğini söylemişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ülke anayasasının toprak konusunda taviz vermeye izin vermediğini vurgulayarak, “Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek” ifadelerini kullandı.



Vance, Putin, Zelenskiy ve Trump’ın aynı masada buluşması için çalışmaların sürdüğünü, ancak Putin’in Trump ile görüşmeden önce Zelenskiy ile bir araya gelmesinin verimli olmayacağını düşündüğünü ifade etti.