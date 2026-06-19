JD Vance'ten İsrailli bakanlara ağır sözler. "Trump İsrail'e sempati duyan son lider"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance , Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İran'la mutabakata ilişkin detayları masaya yatırırken İsrailli bazı siyasetçilerin açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail kabinesindeki bazı bakanların İran'la anlaşma dolayısıyla ABD'yi ve bizzat Başkan Donald Trump 'ı hedef alan açıklamalar yaptıkları yönündeki bir soruya yanıt veren Vance, diğer ülkeler gibi İsrail'in de bu anlaşmaya uymasını beklediklerini vurguladı.

Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisiyle yaptığı görüşmede dile getirmediği bazı şeyleri başkalarına söyleyerek mutabakatı eleştirdiğine yönelik haberlerden rahatsız olduğunu belirtti.

İSRAİL KABİNESİNDEKİ İSİMLERİ HEDEF ALDI

İsrailli bazı bakanları hedef alan Vance, "Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin çıkıp anlaşmaya saldırdıklarını ve Başkan Trump'a çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım." dedi.

“İSRAİL'İN SORUNU DONALD TRUMP DEĞİLDİR”

İsrail'i koruyan silahların son üç ay boyunca ABD tarafından tedarik edildiğini belirten Vance, "Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail’in sorunu Donald Trump değildir. İsrail’de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir.” ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN ANLAŞMAYA UYUYOR

ABD-İran mutabakatını değerlendiren Vance, şu ana kadarki gidişattan memnun olduklarını dile getirdi.

Vance, "İranlılar, üst üste ikinci gece de Hürmüz Boğazı'ndaki hiçbir gemiye ateş açmadı, dolayısıyla şu ana kadar taahhütlerini yerine getiriyorlar. Abluka konusunda ise CENTCOM, bir düzineden fazla geminin deniz ablukamızı geçmesine izin verdi, biz de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütlerimizi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, çarşamba günü geç saatlerde 12,5 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini ve bunun "savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek miktar" olduğunu belirtti.

CENTİLMENLİK ANLAŞMASI DA İMZALANMIŞ

Vance, ABD ile İran arasında, karşılıklı iyi niyet göstergesi ve mutabakata bağlılık açısından çarşamba günü bir "centilmenlik anlaşması" da imzalandığını belirtti.

Vance, konuyla ilgili soruya yanıt verirken, mutabakat zaptı ya da centilmenlik anlaşması metninin değil, anlaşmaya uygun eylemlerin takip edileceğini kaydetti.