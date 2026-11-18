Amazon kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos , yeni James Bond olarak seçilen İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın deneme çekimlerine bizzat katıldığını açıkladı.

Amazon MGM Studios iki gün önce aylarca süren tartışmaları noktalamış; 40 yaşındaki Pattinson'ın 007 rolünü devralacağını duyurmuştu.

Bezos, bu duyurunun ertesi günü Kaliforniya'da düzenlenen Semafor Silikon Vadisi ve Dünya konferansında konuştu.

"Sürece yoğun şekilde dahil oldum." diyen Bezos, geçen hafta cuma günü bir araya gelip saatlerce tüm deneme çekimlerini izlediklerini söyledi.

Aday listesini daraltan stüdyo, son beş oyuncuyla tam kostümlü olarak setlerde üçer sahnelik deneme çekimleri yaptı. Bezos, "Rob Pattinson'da ve performansında özel bir şey vardı." dedi.

"BAŞTA ONA KARŞI BİRAZ ÖN YARGILIYDIK"

Jeff Bezos, seçim sürecinin başında Pattinson'ın şöhreti yüzünden tereddüt ettiklerini de gizlemedi.

Daha az tanınan bir isim üzerinde durduklarını anlatan Bezos, "Zaten çok ünlü olduğu için başlangıçta ona karşı biraz ön yargılı olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Fakat deneme çekimlerinin ardından kararın kesinleştiğini vurgulayan Bezos, o anı şöyle aktardı:

"Deneme çekimlerinde durum o kadar netti ki... 'İşte James Bond ' dedik."

Pattinson, 2021 yapımı No Time to Die filmiyle seriye veda eden Daniel Craig'in yerini alacak ve resmi seride 007'yi canlandıran yedinci aktör olacak.