Jeff Bezos yeni James Bond seçiminin perde arkasını anlattı. "Başta biraz önyargılıydık"
18.11.2026 13:53
Son Güncelleme: 18.11.2026 13:54
Amazon MGM Studios, aylardır süren iddiaların ardından 40 yaşındaki Pattinson'ın 007 rolünü devralacağını duyurdu.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yeni James Bond seçilen Robert Pattinson'ın deneme çekimlerini bizzat incelediğini açıkladı. Bezos, şöhreti nedeniyle başlangıçta tereddüt yaşadıklarını söyledi.
Amazon kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, yeni James Bond olarak seçilen İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın deneme çekimlerine bizzat katıldığını açıkladı.
Amazon MGM Studios iki gün önce aylarca süren tartışmaları noktalamış; 40 yaşındaki Pattinson'ın 007 rolünü devralacağını duyurmuştu.
Bezos, bu duyurunun ertesi günü Kaliforniya'da düzenlenen Semafor Silikon Vadisi ve Dünya konferansında konuştu.
"Sürece yoğun şekilde dahil oldum." diyen Bezos, geçen hafta cuma günü bir araya gelip saatlerce tüm deneme çekimlerini izlediklerini söyledi.
Aday listesini daraltan stüdyo, son beş oyuncuyla tam kostümlü olarak setlerde üçer sahnelik deneme çekimleri yaptı. Bezos, "Rob Pattinson'da ve performansında özel bir şey vardı." dedi.
"BAŞTA ONA KARŞI BİRAZ ÖN YARGILIYDIK"
Jeff Bezos, seçim sürecinin başında Pattinson'ın şöhreti yüzünden tereddüt ettiklerini de gizlemedi.
Daha az tanınan bir isim üzerinde durduklarını anlatan Bezos, "Zaten çok ünlü olduğu için başlangıçta ona karşı biraz ön yargılı olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.
Fakat deneme çekimlerinin ardından kararın kesinleştiğini vurgulayan Bezos, o anı şöyle aktardı:
"Deneme çekimlerinde durum o kadar netti ki... 'İşte James Bond' dedik."
Pattinson, 2021 yapımı No Time to Die filmiyle seriye veda eden Daniel Craig'in yerini alacak ve resmi seride 007'yi canlandıran yedinci aktör olacak.
Bezos, Kaliforniya'da düzenlenen Semafor Silikon Vadisi ve Dünya konferansında konuştu.
AMAZON MGM STUDIOS DÖNEMİ BAŞLIYOR
Amazon, köklü Hollywood stüdyosu MGM'i 2022'de bünyesine katmıştı.
Şirket, geçen yıl Bond yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael Wilson ile yeni bir ortaklık anlaşması imzalayarak serinin tüm yaratıcı denetimini üstlendi.
Broccoli ailesi, Sean Connery'nin başrolünde yer aldığı 1962 yapımı Dr. No filminden bu yana karakterin ve markanın çizgisini korumak için seriyi sıkı bir denetim altında tutuyordu.
Bugüne dek 25 filmin çekildiği serinin 26'ncı halkası, Amazon MGM Studios denetiminde hazırlanan ilk Bond filmi olacak.
Amazon MGM Studios, aylardır süren iddiaların ardından 40 yaşındaki Pattinson'ın 007 rolünü devralacağını duyurdu.
YENİ FİLMİN YÖNETMENİ VE VİZYON TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yeni James Bond filminin yönetmen koltuğunda, Dune: Part Three filminde de Pattinson ile çalışan Denis Villeneuve oturacak.
Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alıyor. Yapımcılığı Amy Pascal ile David Heyman üstlenirken Tanya Lapointe de yürütücü yapımcı olarak projede yer alacak.
Vizyon takvimi henüz kesinleşmese de çekimlerin 2027'de başlaması, filmin ise 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.
Robert Pattinson, 2005 yapımı Harry Potter ve Ateş Kadehi filmindeki Cedric Diggory rolüyle dikkat çekmiş, ardından Alacakaranlık serisindeki Edward Cullen karakteriyle dünya çapında tanınmıştı.
İngiliz oyuncu daha sonra The Batman, The Lost City of Z ve Tenet gibi yapımlarda da rol aldı.