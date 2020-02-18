Jeff Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar fon ayırdığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin gezegen için en büyük tehdit olduğunu belirten Bezos, bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını finanse etmek için "Bezos Dünya Fonu" adını verdiği bir yardım fonu kurduğunu duyurdu.

Amazon CEO'su bu kapsamda, başlangıç için 10 milyar dolar taahhüt ettiğini açıkladı.

Jeff Bezos'un kişisel servetinin 130 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.