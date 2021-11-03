Jeff Bezos’tan iklim krizine 2 milyar dolar

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2021 BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) iklim değişikliğiyle mücadele için 2 milyar dolar vereceğini açıkladı.



Önceki konuşmalarında defalarca gezegen için en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunu aktaran Bezos, konferans sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün, doğrudan doğayı restore etmeye ve gıda sistemlerini dönüştürmeye tahsis edilen 2 milyar dolarlık bir taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK HİBE PROGRAMININ İLK PARÇASI

2 milyar dolarlık taahhüt, Amazon kurucusunun iklim değişikliğiyle mücadele için Bezos Earth Fund adlı hibe programından 10 milyar dolarlık daha büyük bir taahhüdün parçası olarak verilecek.

Jeff Bezos konuyla ilgili konuşmasında, “2030 yılına kadar doğayı geliştirmeliyiz, çevresel adaleti ve ekonomik fırsatları ilerletmeliyiz" dedi.

‘DOĞAYA YATIRIM YAPMAK ESASTIR’

Konuşmasına, "Bugünkü taahhüdümüz üç zorunluluğu destekliyor: Sahip olduklarımızı korumalıyız, kaybettiklerimizi geri kazanmalıyız ve ihtiyacımız olanı doğayla uyum içinde büyütmeliyiz" diye devam eden Bezos, "İklim değişikliğiyle mücadele etmek, biyolojik çeşitliliği artırmak, doğal dünyanın güzelliğini korumak ve müreffeh bir gelecek yaratmak için hem geleneksel hem de yenilikçi yaklaşımlarla doğaya yatırım yapmak esastır" şeklinde konuştu.

1 MİLYAR DOLARI AFRİKA’YA GÖNDERİLECEK

Bezos’un konuşmasının ardından yayımlanan basın açıklamasında, 2 milyar dolarlık taahhüdün yarısının Afrika'da başlayan ve "bozuk arazilere ağaç dikmeyi, otlakları canlandırmayı ve ağaçları tarım arazilerine entegre etmeyi içerecek" peyzaj restorasyon çabalarına ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, kalan 1 milyar doların da ‘gıda ve tarım sistemlerinin gezegeni bozmadan yaşamı destekleyecek şekilde dönüştürülmesine yardımcı olacağı’ vurgulandı.