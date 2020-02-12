Jeffrey Ankara'da (Dışişleri Bakanı Yardımcısı Önal'la görüştü)

Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulundu.



Bakanlığa 12.20'de gelen Jeffrey ve heyetini, Bakan Yardımcısı Önal kabul etti.



Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Jeffrey ve heyeti Bakanlıktan ayrıldı.



Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD’nin NATO Mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı.



Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal İdlip’te sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlip’te Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı.



Görüşmede ayrıca, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslarası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.