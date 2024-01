Jeffrey Epstein kimdir? Mossad ajanı olduğu iddia edilen Epstein hakkında bilgiler

Amerikalı finansçı, iş insanı ve pedofili suçlusu Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953'te Brooklyn, New York'ta, Yahudi bir ailede doğdu. Kariyerine öğretmen olarak başladı, daha sonra çeşitli işlerle bankacılık ve finans sektörüyle ilgilendi. Gelir gider çalışmalarıyla kısa sürede başarı göstererek multimilyoner oldu. Epstein'ın uzun süre iyi bir iş ve dostluk ilişkisi kurduğu kişiler arasında, Donald Trump, Kevin Spacey, Bill Clinton, Alan Dershowitz ve York Dükü Prens Andrew gibi, dünyanın finansal, siyasi ve kültürel elit isimleri vardı.



Jeffrey Epstein, 2005'te ABD'nin Florida eyaletinde, 14 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.



Reşit olmayan birçok kız Epstein'in ve arkadaşlarının kendilerini cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etse de mahkeme Epstein'i 2008'de tek bir kişiye cinsel istismar uygulamaktan suçlu buldu.



Milyarder, suçlu bulunmasının ardından 13 aylık bir ceza aldı.



New York savcılarının Epstein'i 2019'da fuhuş ağı oluşturmaktan suçlu bulmasının ardından, milyarder gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulundu.



Jeffrey Epstein 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalardan dolayı tekrar tutuklanıp cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi.



EPSTEİN'İN MOSSAD AJANI OLDUĞU İDDİASI



RT International'a 2020'de konuşan eski İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell ve Epstein'in İsrail ajanları olduğunu ve bu skandalların hepsinin Mossad'ın bilgi toplaması ve ünlü isimlere şantaj uygulaması için yapıldığını iddia etmişti.



Menashe ayrıca, Prens Andrew'un ünlü isimleri Epstein'e getirmek için kandırılıp kullanıldığını öne sürmenin yanı sıra eski İsrail Başbakanı Barak'ın olaylardan haberdar olduğunu da ileri sürmüştü.



Eski Çalışma Bakanı Alexander Acosta'nın, Epstein'in istihbarat için çalıştığını söylediğini anımsatan Ben-Menashe, bu istihbaratın İsrail için olduğunu belirtmişti.



Ben-Menashe son olarak, kendisinin daha önce Epstein'in kaldığı tesiste bulunduğunu ve orada birinin kendini öldürmesinin imkansıza yakın olduğunu öne sürmüştü.