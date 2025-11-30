Jeremy Corbyn, İşçi Partisi'ne alternatifle geldi

İngiltere kamuoyunda Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'ne dair şüphe ve hoşnutsuzluklar sürerken, eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, sol seçmene hitap eden yeni partisini duyurdu.

Dün Liverpool’da düzenlenen kurucu konferansta konuşan Corbyn, mevcut siyasi düzene meydan okudu.

Corbyn, kuruluş bildirisinde, "Bugün burada dramatik bir şey yapmak, toplumumuzdaki güce meydan okuyabilecek yeni bir Demokratik Sosyalist Parti kurmak için toplandık" ifadelerini kullandı.

AFP’nin aktardığına göre yeni oluşum, 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarının ardından Temmuz 2024’te seçimleri kazanan ancak partiyi merkez sağ çizgiye çeken Keir Starmer hükümetine bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

PARTİYİ LİDER DEĞİL, KOMİTE YÖNETECEK

Partinin yönetim şeması, kurucu konferansın en tartışmalı başlığı oldu. Verilere göre delegelerin yüzde 51,6’sı, Corbyn’in "tek lider" tercihine rağmen partinin bir birey yerine üyelerden oluşan bir komite tarafından yönetilmesi yönünde oy kullandı.

Partinin diğer kurucu ortağı milletvekili Zarah Sultana, oylama öncesinde "maksimum üye demokrasisi" çağrısı yapmıştı.

Sonuçların ardından konuşan Sultana, "Üyelerin kolektif liderliği seçmesi gerçekten heyecan verici" değerlendirmesinde bulundu.

Corbyn ise sonucun ardından yaptığı açıklamada, "tek liderlik modelini tercih etmesine rağmen üyelerin kararına saygı duyacağını" belirtti.

GAZZE VE KEMER SIKMA TEDBİRLERİ KOPUŞU HIZLANDIRDI

"Your Party UK" (Senin Partin) adıyla lanse edilen hareketin temel motivasyonunu, İşçi Partisi’nin mevcut gidişatına yönelik tepkiler oluşturuyor.

Parti kurucuları, Starmer hükümetini dış politikada ve ekonomide Muhafazakâr Parti ile benzer hale gelmekle suçluyor.

Solun İşçi Partisi'nden kopuş nedenleri arasında Gazze, sosyal ve iktisadi politikalar yer alıyor.

Son dönemde İşçi Partisi'nin İsrail'e silah satışını sürdürmesi ve ateşkes çağrılarını geciktirmesi, parti tabanında "soykırıma ortaklık" suçlamalarına yol açtı. Filistin destekçilerien yönelik parti içi baskılar tepkiyi artırdı.

İç politikada, çocuk yoksulluğunu artırdığı belirtilen "iki çocuklu ailelere yardım tavanının" korunması ve buna itiraz eden milletvekillerinin uzaklaştırılması gerilimi tırmandırdı.

Maliye Bakanı Rachel Reeves’in sunduğu 2025 sonbahar bütçesi, savunmasız gruplara desteği kesmesi ve zenginlere vergi avantajlarını koruması nedeniyle "kemer sıkma benzeri önlemler" olarak nitelendirildi.

DAHA KURULUŞ GÜNÜNDE TARTIŞMA BAŞLADI

Diğer taraftan The Guardian'ın haberine göre, konferansın ilk günü parti içi gerilimlere sahne oldu. Zarah Sultana, Sosyalist İşçi Partisi (SWP) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı delegelerin ihraç edilmesini "cadı avı" olarak niteledi ve protesto amacıyla dünkü oturumlarını boykot etti.

Sultana, parti içinde "zorbalık, gözdağı ve karalama" içeren bir atmosferin hakim olduğunu öne sürdü.

32 yaşındaki siyasetçi, "Yaşadığım bu toksik kültürün kökünün kazınması gerekiyor. Bu, doğrudan İşçi Partisi sağcıların el kitabından alınmış bir yöntem" ifadelerini kullandı.

Sultana ayrıca partiye yaklaşık 800 bin sterlin bağış topladığını açıkladı.

Corbyn ise ihraçları savundu. Gazetecilere konuşan Corbyn, SWP'nin Seçim Komisyonu'na kayıtlı olmamasına rağmen ayrı bir siyasi yapı olduğunu ve kural ihlali yapıldığını belirtti.

İLK ADIM YEŞİLLERDEN OY KOPARMAK

Yeni oluşum, sol seçmenin oyları için özellikle Yeşiller Partisi ile sert bir rekabetle karşı karşıya. Yeşiller Partisi, Corbyn'den 30 yaş genç olan 43 yaşındaki lideri Zack Polanski yönetiminde yükselişini sürdürüyor.

AFP'ye konuşan ve 30 yılın ardından İşçi Partisi'nden istifa ederek Your Party UK’ye katılan eski belediye meclis üyesi Stuart Hill, eski partisini sert sözlerle eleştirdi.

Hill, "İşçi Partisi tamamen etkisiz ve Reform Partisi'ne benzer şekilde göçmen karşıtı bir söylem kullanıyor" ifadesini kullandı.

Ancak anketler yeni parti için zorlu bir tablo çiziyor. YouGov tarafından yapılan son araştırmaya göre, seçmenlerin sadece yüzde 12'si Corbyn'in hareketini desteklemeyi düşünürken, bu oran Yeşiller Partisi için yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.