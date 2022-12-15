Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 9'a çıktı

İngiliz polisi yaptığı açıklamada, 10 Aralık'ta Jersey Adası'nda 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 9'a çıktığını bildirdi.



Açıklamada, enkaz altında kimsenin kalmadığının düşünüldüğü ancak arama çalışmalarının bölge tamamen temizleninceye kadar devam edeceği belirtildi.



Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?



İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'ndaki bir apartmanda 10 Aralık'ta TSİ 07.00'de patlama meydana gelmişti.



Ada sakinleri, olay sırasında yüksek bir patlama sesi duyduklarını ve ardından büyük bir duman bulutu gördüklerini aktarmıştı.



Olayın ardından yapılan ilk açıklamada, 1 kişinin patlamada hayatını kaybettiği bildirilmişti.



Jersey polis yetkilileri de arama kurtarma çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiğini belirtmişti.