Jeti düşürülen pilot nasıl hayatta kalır? Eski askerler anlattı

ABD güçlerinin İran’da düşürüldüğü bildirilen savaş uçağının kayıp personelini bulmaya çalıştığı süreçte, eski Amerikan hava kuvvetleri mensupları pilotların nasıl hayatta kalmaya çalıştığını detaylandırdı.

Emekli tuğgeneral ve eski pilot Houston Cantwell, bir savaş uçağının düşürülmesi anının son derece sarsıcı olduğunu belirterek, “Dakikalar önce saatte yüzlerce kilometre hızla uçuyorsunuz, ardından başınızın hemen yanında bir füze patlıyor.” dedi.

Cantwell’e göre pilotlar, paraşütle iniş öncesinde hayatta kalma, direnme ve kaçış eğitimi sayesinde refleks olarak hareket ediyor.

Paraşütle süzülürken pilotun en önemli avantajı, nereye ineceğini ve hangi bölgelerden uzak durması gerektiğini gözlemleyebilmesi.

YARALANMA RİSKİ VE İLK DEĞERLENDİRME

Ancak yere iniş ciddi riskler barındırıyor. Cantwell, özellikle ayak, bilek ve bacak yaralanmalarının yaygın olduğunu, Vietnam Savaşı’nda fırlatma sırasında ağır kırıklar yaşayan birçok örnek bulunduğunu söyledi.

Yere indikten sonra pilotun ilk yapması gerekenin fiziksel durumunu değerlendirmek olduğunu belirten Cantwell, “Hareket edebiliyor muyum? Kaçabilecek durumda mıyım?” sorularının hayati olduğunu vurguladı.

ÖNCELİK SAKLANMAK VE YAKALANMAMAK

Pilotun daha sonra bulunduğu konumu analiz ederek saklanabileceği yerleri belirlemesi gerekiyor. Cantwell, “Mümkün olduğunca yakalanmaktan kaçınmak gerekir. Çöl ortamında su bulmak hayati önem taşır.” dedi.

Hareketin genellikle gece yapılmasının daha güvenli olduğunu belirten Cantwell, şehirde çatıların, kırsalda ise helikopterlerin inebileceği açık alanların tercih edilebileceğini ifade etti.

KURTARMA EKİPLERİ DEVREYE GİRİYOR

Pilot yere iner inmez ABD’nin muharip arama-kurtarma ekipleri harekete geçiyor. Bu ekiplerin, operasyonlar başlamadan önce her senaryo için hazır beklediği belirtiliyor.

Eski uzman Scott Fales, kayıp pilotun yerinin tespiti için insan istihbaratından uydu görüntülerine, sinyal verilerinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir veri ağı kullanıldığını söyledi.

Pilotun yeri belirlendiğinde kurtarma planı anlık olarak oluşturuluyor. Helikopterlerdeki ekipler hem tehditleri gözlemliyor hem de iniş noktası arıyor.

Yerde ise kurtarma ekibi, buldukları kişinin gerçekten aranan pilot olup olmadığını doğruluyor ve hızlı bir risk değerlendirmesi yapıyor.