Jetski kullanan Macron eleştirilerin odağında: Küresel ısınmayı anlamıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jetski kullandığı fotoğrafları çevreci milletvekillerinin tepkisine yol açtı. Macron, küresel ısınmayı anlamamakla suçlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 10:04

Jetski kullanan Macron eleştirilerin odağında: Küresel ısınmayı anlamıyor

İlişkili Haberler

Macron ve Suudi Veliaht Prensi Paris'te görüştü

Macron ve Suudi Veliaht Prensi Paris'te görüştü

Uber'e lobicilik suçlaması: Macron'un adı da geçiyor

Uber'e lobicilik suçlaması: Macron'un adı da geçiyor

Avrupa Ekoloji ve Yeşiller Hareketi Partisi (EELV) milletvekilleri, Macron'un jetski kullanarak suç işlediğini savundu.

Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarının Voici dergisi tarafından yayımlanmasının ardından, EELV üyesi Sandrine Rousseau, Macron'a tepki gösterdi.

Rousseau, 2020'de jetski kullandığı görüntülenen Macron'un, geçen hafta da tatilini geçirdiği Toulon yakınlarındaki cumhurbaşkanlığı sahil konutu Bregançon kalesi açıklarında yine jetski kullanarak küresel ısınmayı anlamadığını gösterdiğini belirtti.

Macron, önceki yıllarda yaptığı tatillerde de jetski kullanırken görüntülendi. Macron, önceki yıllarda yaptığı tatillerde de jetski kullanırken görüntülendi.

"MACRON SUÇ İŞLİYOR"

Rousseau, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fotoğrafların Macron'un küresel ısınmayı anlamadığı algısını teyit ettiğini kaydederek "Bu bir suçtu." ifadesini kullandı.

EELV Başkanı Julien Bayou da Paris Match dergisinin Macron'un geçen haftaki tatilinde kano kullanırken fotoğraflarını yayımlamasının, halka hükümetin küresel ısınma konusundaki eylemsizliğini unutturmayı amaçladığı yorumunu yaptı.

Öte yandan sosyal medyada da Macron'un deniz araçlarına yasak bölgede jetski kullanarak suç işlediği yorumları yapıldı.

Macron, 2018 ve 2020 yazında yaptığı tatillerde de jetski kullanırken görüntülenmişti.

ÇİN'DE SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ DÖNEMİ

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...