JFK dosyaları aydınlattı: CIA'in gizli Sovyet operasyonu

John F. Kennedy suikastına ilişkin yeni açıklanan dosyalar, 1960'lı yıllarda Küba'dan Sovyetler Birliği'ne gönderilen 800 torba şekerin Amerikalı casuslar tarafından kirletildiğini ortaya koydu.



Washington Post tarafından analiz edilen dosyalardan biri, 1962'deki Küba Füze Krizi'nden sadece birkaç ay önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) "gizli operasyonunu" belgeliyor.

SEVKİYATI KİRLETMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI



Aynı yılın Ağustos ayında CIA, bir kargo gemisinin SSCB'ye 80 bin adet 90 kilogramlık kahverengi şeker çuvalı taşıdığını öğrendi.



Belgelere göre, Amerikalı casuslar daha sonra sevkiyatı kirletmek için özel bir operasyon başlatmaya karar verdi.



Söz konusu geminin gövde onarımları için Porto Riko'ya kısa süreliğine yanaşacağını ve kargosunun bir kısmını boşaltması gerekeceğini öğrendiler.

800'Ü BAŞARIYLA KİRLETİLDİ



Washington Post haberinde, "Tespit edilemeyen ve izlenemeyen gizli bir operasyonla, bu şeker torbalarından 800'ü başarıyla kirletildi" diye bildirdi.



CIA'e göre, kirlenen torbalar daha sonra tüm sevkiyatı bozacak ve "insan veya hayvan tüketimi için uygunsuz" hale getirecekti. İddiaya göre amaç Sovyet halkını zehirlemek değil, sadece onların yaşam zevkini bozmaktı.

"AMAÇ TÜKETİCİ ZEVKİNİ MAHVETMEKTİ"



Casuslar, "Kullandığımız kirletici, şekere hiçbir işlemin gideremeyeceği, yok edilemez, mide bulandırıcı, acı bir tat verecek." açıklamasında bulundu. Bunun "sağlık açısından hiçbir şekilde tehlikeli olmadığı" savunuldu.



Operasyonun arkasındakiler, bu hamlenin "tüketicinin herhangi bir yiyecek veya içeceğe olan zevkini uzun bir süre mahvedeceğine" inanıyordu.

400 BİN DOLARLIK ZARAR



Belgeye göre, operasyonun Sovyetler Birliği'ne o dönemde 350 bin ila 400 bin dolar arasında bir maddi kayıp yaşatması bekleniyordu.



Rus haber ajansı RT, davayla ilgili herhangi bir Sovyet verisi bulamadığı için sevkiyatın kaderi belirsizliğini koruyor.

ABD'NİN KÜBA AMBARGOSU



1960'ta ABD, Küba'ya ilk ciddi ambargoyu koydu ve ülkeden tüm şeker alımlarını durdurdu. Washington ayrıca NATO müttefiklerinin Küba şeker ithalatını da terk etmesini sağladı.

Daha sonra SSCB devreye girerek Küba'nın en büyük şeker ithalatçılarından biri oldu.