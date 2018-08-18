Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında vurduğu okul otobüsünde ölen çocuklar ile ilgili ünlü komedyen Jim Carrey’den açıklama geldi.
Carrey attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi: “40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz.”
Twitter'da 18 milyona yakın takipçisi bulunan Carrey'in bu paylaşımı 15 binden fazla retweet aldı.
Geçtiğimiz hafta Yemen'in kuzeyindeki Sada'da Suudi koalisyonun düzenlediği hava saldırısında piknikten dönen bir okul otobüsü vurulmuştu.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi saldırıda 29 çocuğun öldürüldüğünü açıklarken, uluslararası alanda tanınmayan Husi hükümeti ise ölü sayısının 51 olduğunu ve aralarında 40 çocuk bulunduğunu belirtmişti.