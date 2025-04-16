Jinekologlar uyardı: Et yiyen cinsel organ enfeksiyonu

İngiltere’deki Shrewsbury ve Telford Hastanesi’nden doktorlar, dış genital bölgeyi (vulva) etkileyen üç farklı nekrotizan fasiit vakasını raporladı. Bu hastalık, halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen son derece agresif bir enfeksiyon türü. Özellikle zayıf bağışıklığa sahip bireylerde görülüyor ve hızla ilerleyerek ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

SADECE SAATLER İÇİNDE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Indiana Üniversitesi’nden mikrobiyoloji profesörü Bill Sullivan’a göre, bakteriler cilde girerek kasları, sinirleri ve damarları çevreleyen bağ dokularına ulaşabiliyor ve bu dokuları kısa sürede “eritir” gibi yok edebiliyor. Enfeksiyon kan dolaşımına geçerse sepsis adı verilen sistemik bir bağışıklık tepkisi başlıyor ve bu da organ yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor.



Vaka raporunda yer alan ilk hasta, küçük bir deri lezyonuyla başlayan enfeksiyonun hızla yayılması sonucunda, yoğun bakımda tedavi altına alınmasına rağmen 28 saat içinde yaşamını yitirdi.

CERRAHİ MÜDAHALE VE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

İkinci hasta, labia majorasında başlayan bir apsenin hızla doku kaybına yol açmasıyla üç kez ameliyat edildi, ardından rekonstrüktif cerrahi ile tedavi edildi ve iyileşti. Üçüncü hasta ise rahim ameliyatı sonrası gelişen yara enfeksiyonuyla bu hastalığa yakalandı; enfekte doku çıkarılarak ve güçlü antibiyotiklerle kurtarıldı.

JİNEKOLOGLARA UYARI: BELİRTİLERİ ERKEN FARK EDİN

Uzmanlar, vajinal bölgedeki nekrotizan fasiitin çok nadir görülse de oldukça tehlikeli olduğunu, tanının geç konulmasının ölüm riskini ciddi şekilde artırdığını vurguluyor. Genelde travmatik cilt hasarları, cinsel ilişki, cerrahi işlemler veya piercing sonrası gelişebileceği belirtiliyor.



Hastalığın vajinal formunun tanısının daha zor olabileceğini belirten Sullivan, bu yüzden jinekologların dikkatli olması gerektiğini söylüyor:

“Zaman çok kritik. Erken teşhis hayat kurtarır.”

ENFEKSİYONLAR ARTIYOR: YALNIZCA 2 YILDA 20 VAKA

Rapora göre, Shrewsbury ve Telford Hastanesi 2022 ile 2024 arasında 20 et yiyen bakteri vakası gördü. Bu sayı, önceki 10 yılda bildirilen toplam 18 vakayı geçti. Ayrıca Avrupa’daki birçok ülke ve ABD, nekrotizan fasiite yol açabilen A grubu streptokok enfeksiyonlarında artış bildiriyor.



Uzmanlar, bu ölümcül hastalığa karşı daha geniş çaplı farkındalık çağrısında bulunuyor.