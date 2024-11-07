Joe Biden: 20 Ocak'ta iktidar barışçıl bir şekilde el değiştirecek

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ı başkan seçilmesinden dolayı kutladı.



Seçimin adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapıldığını belirten Biden, 20 Ocak'ta Donald Trump'ın "barışçıl ber şekilde" görevi devralacağını ifade etti.



Joe Biden şu ifadeleri kullandı:



"Demokraside halkın iradeszi galip gelir. Başkan seçilen Trump'ı tebrik ediyorum. Ülkenin seçimini kabul ediyoruz. Sonuçlar seçim sistemimizin adil, şeffaf ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. 20 Ocak'ta ABD'de iktidar barışçıl bir şekilde el değiştirecek."

ABD'de 2024 başkanlık yarışının galibi olarak Donald Trump ilan edildi. Küresel finansal piyasalarda sonuç olumlu bir etki yarattı. Borsalar yükseldi ve doların değeri istikrar kazandı. Bitcoin rekor tazeledi.

Analistler, yeni dönemde Trump’ın politikalarının piyasaları nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor​.