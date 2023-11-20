Joe Biden 81 yaşına girdi: Anketler ABD'nin en yaşlı başkanının aleyhine

ABD Başkanı Joe Biden bugün 81 yaşına bastı. Oval Ofis'te görev yapan en yaşlı kişi olarak tarihe geçen Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak.
Biden şimdiye kadar, Beyaz Saray'ın zorlukları için çok yaşlı olduğundan endişe edenlere mizahla yaklaştı ve seçmenleri yaşının ve kamu hayatındaki yarım asrı aşkın deneyiminin Amerika'nın sorunlarıyla başa çıkmada bir avantaj olduğuna ikna etmeye çalıştı.
ABD Başkanı, Haziran ayında "198 yaşında olduğumu biliyorum" diyerek şaka yapmıştı.
Yeniden seçilmesi halinde Biden, görevdeki ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. Daha önce en yaşlı ABD başkanı rekorunu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Ronald Reagan, 1989'da 77 yaşında ikinci dört yıllık dönemini tamamlamıştı.
ANKETLER TRUMP'IN LEHİNE
Cumhuriyetçilerin 2024 seçimlerinde Biden'a meydan okuyacak aday adaylarının başında gelen ABD'nin eski başkanı Donald Trump ise şu anda 77 yaşında.
Diğer taraftan, Eylül ortasında yapılan bir Reuters/Ipsos anketinde seçmenler Biden'ın yaşı ve göreve uygunluğu konusunda endişelerini dile getirdi.
Demokratların yüzde 65'i de dahil olmak üzere ankete katılanların yüzde 77'si Biden'ın başkan olmak için çok yaşlı olduğunu belirtirken, sadece yüzde 39'u Biden'ın başkanlık için zihinsel olarak yeterince keskin olduğunu bildirdi.
Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 56'sı Trump'ın bu makam için çok yaşlı olduğunu söylerken, yüzde 44'ü başkanlığın zorluklarının üstesinden gelebilecek kadar zihinsel olarak keskin olduğunu belirtti.
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