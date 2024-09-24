Joe Biden, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı olarak son kez konuşacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bugün ABD'nin New York kentinde toplanıyor.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ve genel kurulda bir konuşma yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'nın, Rusya'yı püskürtme çabaları ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimin yarattığı zorluklarla yüzleşmeye devam ederken bugün ABD başkanı olarak BM'de son kez konuşacak.

Biden, konuşmasında dış politika alanında bırakacağı izi güçlendirmeye çalışacak.



ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut başkan yardımcısı olan Demokrat Kamala Harris karşı karşıya gelecek.

Hem Ukrayna hem de Ortadoğu'daki savaşlar, görevinde dört ayı kalan Biden'ın başkanlık döneminin sonrasında da devam edecek ikilemler yaratıyor.



Gazze'de ateşkes sağlamaya yönelik çabalar sekteye uğrarken,

İsrail ile Lübnanlı Hizbullah arasında da yoğun sınır ötesi çatışmalar sürüyor. Pentagon, dün tedbiri elden bırakmamak adına Ortadoğu'ya az sayıda da olsa ek asker göndereceğini açıkladı.



Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Biden'ın Türkiye saatiyle 17.00'de yapacağı konuşmada, görevde bulunduğu süre zarfında elde ettiğine

inandığı önemli başarılardan bahsetme, uluslararası toplumun Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini söyleme ve Ortadoğu'da diplomatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etme fırsatı bulacağını dile getirdi.

