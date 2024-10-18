Joe Biden: Bu savaşın sona erme zamanı geldi

Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'de İsrail operasyonuyla öldürülmesinden sonra çok sayıda ülkeden bölgedeki gelişmelere dair açıklamalar geldi.



İlk açıklamayı Beyaz Saray yönetimi yaptı.



ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes ve rehine takası için yeni bir süreç başlayabileceğini söyledi. "Umuyorum Netanyahu kısa sürede savaşı bitirecektir" ifadesini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı temaslarda bulunmak üzere İsrail'e göndereceğini ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanlığı ise önümüzdeki günlerde savaşın bitmesi için yeni bir fırsat gördüklerini belirtti. "Ortaklarımız ile birlikte Gazze'deki durumu sona erdirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadeleri kullanıldı.



Hamas'ın seçilecek yeni lideri için ise "Umarız ateşkes konusunda Sinvar'dan farklı şekilde davranır" denildi.



Pentagon ise İsrail'in operasyonunda herhangi bir ABD askerinin yer almadığını açıkladı.



MACRON: SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN FIRSAT



Sinvar'ın ölümü üzerine Fransa'dan da açıklama gecikmedi.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sinvar'ın ölümü rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için bir fırsat" ifadelerini kullandı.



Sinvar'ın kaybının Hamas adına ağır bir darbe olduğunu belirtti. Netanyahu ile anlaşamadıkları noktalar olsa da Fransa'nın İsrail'e destek vermeye devam edeceğini söyledi.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de "Sinvar'ın ölümü bölgede yeni bir süreç başlatacak" dedi.



AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sinvar'ın Gazze'de ateşkes görüşmeleri için bir engel olduğunu iddia etti.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise "Sinvar'ın ölümü Hamas'ı zayıflatacak, Gazze'de iki devletli çözüm ancak güçlü ve yeniden şekillenecek Filistin otoritesi ile mümkün" ifadelerini kullandı.