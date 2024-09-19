Joe Biden: "Faiz oranları düşecek ve daha da düşmesi bekleniyor"

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini beklediğini bildirdi. Fed, dün faiz oranlarını 4 yıl sonra ilk kez 50 baz puan indirerek faiz indirme döngüsüne girmişti.

Joe Biden: "Faiz oranları düşecek ve daha da düşmesi bekleniyor"

Başkanı Biden, Washington Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada, 'in oranlarını düşürmeye başlamasının tüketiciler için iyi bir haber olduğunu, bunun ev, araba ve daha fazla ürünü satın almanın maliyetinin düşeceği anlamına geldiğini söyledi. Biden, daha düşük borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi destekleyeceğine dikkati çekti.

Biden, enflasyonun Fed'in sıkılaştırma adımlarının ardından düştüğüne işaret ederek, Bankanın ülkenin büyümesini sağlamak için oranları düşürmeye geçtiğini belirtti. Enflasyonun yüzde 9,1 ile zirveyi gördüğünü şimdi yüzde 2'ye yaklaştığını anlattı.

Bu durumun enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini belirten Biden, " oranları düşecek ve daha da düşmesi bekleniyor. Bu bizim için iyi bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

'in faiz oranlarını düşürmesinin bir zafer ilanı olmadığını söyleyen Biden, bunun ekonominin yeni bir aşamasına girildiğine işaret eden bir ilerlemenin ilanı olduğunu sözlerine ekledi.

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