Joe Biden: İsrailliler ne yapacaklarına henüz karar vermediler

Joe Biden, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve füze savaşları sonrasında gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'e yönelik yaptırımları değerlendirdiklerini belirten Biden, İran'a verilecek karşılıklar konusunda petrol sahalarının vurulmasına alternatifler düşünülmesi gerektiğini ifade etti.



Biden şunları söyledi:



"Petrol sahalarının vurulmasına alternatifler düşünülmeli.



İsrailliler İran'ın saldırıları konusunda ne yapacaklarına henüz karar vermediler. İsrailliler kararlarını derhal vermeyecek, ne zaman konuşmak istediklerini bekleyip göreceğiz.



İsrail'e yönelik yaptırımları değerlendiriyoruz.



Topyekün savaştan kaçınmak için yapılacak en iyi şey müttefiklerimizi bir araya getirerek bunu bastırmaktır.



İran'a verilecek karşılık konusunda İsrail ile sürekli temas halindeyiz"

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında, İsrail'in birçok kenti hipersonik füzelerle hedef alınmış, İran füzeleri İsrail hava savunma sistemlerini geçerek birçok noktayı vurmuştu.



Saldırıda 'Demir Kubbe' savunma sisteminin etkisiz kaldığı tartışılmış İran saldırısı dünyada ses getirmişti.



