Joe Biden: Siyasi bir çözüm için fırsat var

İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinwar’ın hayatını kaybettiği açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklama yaptı.

Biden, “Bu İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün. Başbakan Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerle kendilerini tebrik etmek, rehineleri ailelerine kavuşturmanın yollarını görüşmek ve masum insanlar üzerinde büyük bir yıkıma neden olan bu savaşı sonsuza kadar sona erdirmek üzere yakında görüşeceğim” dedi.



Gazze için atılacak bir sonraki adımlar için fırsat yakalandıklarını umduğunu ifade eden Biden, "Artık Gazze'de Hamas'ın iktidarda olmadığı bir 'ertesi gün' ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüm için fırsat var. Ancak önümüzde yapılacak çok iş var” dedi.

NETANYAHU BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ



İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine telefonda görüştüğü bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın Sinvar'ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği belirtildi.



Netanyahu ile Biden'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir fırsat doğduğu" görüşünü dile getirdiği ve bu konuda ortaklaşa çalışmaya karar verdikleri kaydedildi.



"ABD GÜÇLERİ DOĞRUDAN DAHİL OLMADI"



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Sinvar'ın öldürülmesi operasyonuna "doğrudan dahil olmadıklarını" açıkladı.



Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, "Bu bir İsrail operasyonuydu. ABD güçleri doğrudan dahil olmadı." dedi.



Ryder, ABD'nin, İsrail'e rehinelerin kurtarılması ve rehineleri tutmaktan sorumlu Hamas liderlerinin bulunması için bilgi ve istihbarat katkısı sağladığını belirterek, Sinvar'ın öldürülmesini "önemli bir gelişme ve terörle mücadele başarısı" olarak niteledi.



Hamas liderinin öldürülmesinin "ateşkes için bir fırsat sunduğunu" savunan Ryder, "Gazze'ye insani yardım ulaştırabilmek, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının yeniden sağlandığını görebilmek için ateşkesi kesinlikle destekliyoruz." ifadesini kullandı.