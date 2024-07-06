Joe Biden'a dördüncü kez adaylıktan çekilme çağrısı

ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'a dördüncü kez bir Demokrat milletvekili yarıştan çekilmesi için çağrıda bulundu.



ABD Temsilcisi Mike Quigley mevcut Başkan Joe Biden'a 2024 seçim yarışından çekilmesi çağrısında bulunarak bunu yapan dördüncü kongre Demokratı oldu.



Quigley, "Sayın Başkan, mirasınız belirlendi. Size büyük bir minnet borçluyuz. Bunu sonsuza kadar pekiştirmek ve büyük bir felaketi önlemek için şimdi yapabileceğiniz tek şey istifa etmek ve bunu başkasının yapmasına izin vermektir" dedi.

DAHA ÖNCE ÜÇ İSİM ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Milletvekili Lloyd Dogget, Raul Grijalva ve Seth Moulton 81 yaşındaki başkan adayının yarıştan çekilmesi için daha önce bir çağrıda bulunmuştu. Ayrıca bu isimlerin hepsi Temsilciler Meclisi üyesi.