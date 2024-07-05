Joe Biden'dan adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum

ABD'de mevcut Başkan Joe Biden, 2024 seçimleri öncesi, "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi. Böylelikle 81 yaşındaki başkan, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde yarışacağını duyurdu.

Joe Biden'dan adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum

Başkanı 'ın 2024 seçim yarışından çekilmesi yönündeki çağrılara rağmen Beyaz Saray tarafından aday olacağı açıklanmıştı.

Biden,  Beyaz Saray'da düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasında açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

81 yaşındaki başkan, kendisine mücadeleye devam etmesini söyleyen bir destekçisine yanıt olarak, "Beni yakaladın dostum. Hiçbir yere gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

MÜNAZARA PERFORMANSINDAN DOLAYI ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Joe Biden, bir diğer başkan adayı Donald Trump ile katıldığı programdaki münazara performansıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Virginia'daki bir kampanya etkinliğinde konuşan Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la yaptığı münazaranın iyi geçmediğini itiraf etmişti.

ABD'de Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

ABD'de seçim yarışı | Beyaz Saray: Biden başkanlık yarışından çekilmeyecek

ABD'de seçim yarışı | Beyaz Saray: Biden başkanlık yarışından çekilmeyecek

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...