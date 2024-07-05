Joe Biden'dan adaylıktan çekilme çağrılarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyorum

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçim yarışından çekilmesi yönündeki çağrılara rağmen Beyaz Saray tarafından aday olacağı açıklanmıştı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasında açıklamalarda bulundu.



"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

81 yaşındaki başkan, kendisine mücadeleye devam etmesini söyleyen bir destekçisine yanıt olarak, "Beni yakaladın dostum. Hiçbir yere gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

MÜNAZARA PERFORMANSINDAN DOLAYI ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Joe Biden, bir diğer başkan adayı Donald Trump ile katıldığı programdaki münazara performansıyla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.



Virginia'daki bir kampanya etkinliğinde konuşan Biden, Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la yaptığı münazaranın iyi geçmediğini itiraf etmişti.

ABD'de Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.