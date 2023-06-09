Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdı

2008 ve 2019 arasında çekilmiş 9 bine yakın fotoğraf arasında Hunter Biden'a ait yüzlerce cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı görseli bulunuyor.
Resimlerin çekildiği yerler arasında, ABD'nin farklı eyaletlerinin yanı sıra Londra, Paris, Roma ve Belgrad gibi kentler de var.
Fotoğraflar Trump dönemi Beyaz Saray çalışanlarından Garett Ziegler tarafından kurulan Marco Polo grubunca yayınlandı.
Dizüstü bilgisayardaki verilerle ilgili olarak Joe Biden hakkında açılan soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı.
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