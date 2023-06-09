Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başı Oğlu hunter'ın özel belge ve fotoğrafları sebebiyle birkez daha derde girdi. Oğul Biden'ın tamir için servise bıraktığı bilgiler 2020 yılında çalınınca bilgisayardaki on binlerce e-postanın yanı sıra binlerce fotoğraf internette yayınlandı.

Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdı

2008 ve 2019 arasında çekilmiş 9 bine yakın fotoğraf arasında Hunter Biden'a ait yüzlerce cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı görseli bulunuyor.

Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdı - 1

Resimlerin çekildiği yerler arasında, 'nin farklı eyaletlerinin yanı sıra Londra, Paris, Roma ve Belgrad gibi kentler de var.

Fotoğraflar Trump dönemi Beyaz Saray çalışanlarından Garett Ziegler tarafından kurulan Marco Polo grubunca yayınlandı.

Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdı - 2

Dizüstü bilgisayardaki verilerle ilgili olarak hakkında açılan soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı.

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti

Hunter Biden'ın telefon verileri sızdırıldı: Eskortlara 30 bin dolar ödedi, babasını "Pedofili Peter" diye kaydetti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...