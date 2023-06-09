Joe Biden'ın oğlunun fotoğrafları sızdı

Resimlerin çekildiği yerler arasında, ABD'nin farklı eyaletlerinin yanı sıra Londra, Paris, Roma ve Belgrad gibi kentler de var.

Fotoğraflar Trump dönemi Beyaz Saray çalışanlarından Garett Ziegler tarafından kurulan Marco Polo grubunca yayınlandı.

