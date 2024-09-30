John Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da can kaybı 22'ye yükseldi

Meksika'nın güneyini geçtiğimiz pazartesi günü vuran John Kasırgası'nda can kaybı arttı. Sel ve toprak kaymalarına neden olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Yetkililer, Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden biri olan Guerrero'da 18 kişinin, Oaxaca'da 3 kişinin ve Michoacan'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.



Geçtiğimiz sene ekim ayında kategori 5 seviyesindeki Otis Kasırgası Meksika'yı vurmuş ve 50 kişi hayatını kaybetmişti.