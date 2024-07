John of God kimdir? (John of God hakkında bilinenler)

João Teixeira de Faria, ya da dünyada bilinen ismiyle John of God, 1942 yılında dünyaya geldi. Hz. İbrahim soyundan Kral Süleyman’ın ruhunun bedenine girdiğini iddia eden John of God, 1990 yılında Abadiania’daki evine yerleşti ve John of God adıyla ünlendi.



"Tanrı'nın Eli" ya da "Tanrı'nın John'u" lakaplarıyla bilinen 76 yaşındaki John of God'un tüm dünyada binlerce "müridi" bulunuyor. Faria birkaç kez evlendi, farklı eş ve ilişkilerinden bilinmeyen sayıda çocuğu oldu.

JOHN OF GOD HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR



2018'de 600'den fazla cinsel taciz suçlamasının ardından Faria polise teslim oldu. Sonraki yıllarda, yasadışı ateşli silah bulundurma ve yasal tecavüz dahil olmak üzere bir dizi farklı suçtan suçlu bulundu.



Eylül 2023'te Faria, "tecavüz, dolandırıcılık yoluyla tecavüz ve savunmasız bir bireye tecavüz" içeren 17 dava sonucunda Goiás eyalet ceza mahkemesi tarafından ek olarak 118 yıl, altı ay ve 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.