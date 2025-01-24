John Ratcliffe, CIA'in yeni patronu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği John Ratcliffe, Senatoda yapılan oylamada onaylandı.

John Ratcliffe, CIA'in yeni patronu oldu

John Ratcliffe, Senatosu Genel Kurulundaki oylamada, 25 hayır oyuna karşı 74 evet oyu alarak CIA'in yeni patronu oldu.

Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan Ratcliffe, geçen hafta düzenlenen onay oturumunda, CIA'in Çin ve Çin Komünist Partisinin oluşturduğu tehditlere odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

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