Johnson istifa baskısı altında

Karantina döneminde Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler Boris Johnson'ın başını ağrıtmayı sürdürüyor. İngiltere Başbakanı yoğun bir istifa baskısı altında.



Başbakanlıktaki üst düzey yetkililer birkaç saat arayla görevlerinden ayrıldı. Partisi içinde liderliğinin sorgulandığı dönemde gelen istifalar nedeniyle Johnson’ın geleceğinin daha da belirsiz hale geldiği yorumları yapılıyor.



İngiliz medyası istifalar sonrası Başbakanlık'ta tam bir çöküş yaşandığı yorumlarına yer vermeye başladı. İletişim Danışmanı Jack Doyle ve Politika Danışmanı Munira Mirza’nın istifalarını, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Özel Sekreteri Martin Reynolds‘ın görevden ayrılma kararları izledi.



İstifa eden danışmanlardan üçünün, pandemi kısıtlamaları sürecinde Başbakanlık'ta düzenlenen partilere katıldığı belirtiliyor.



Johnson'ın üzerindeki baskının faturasını çalışanlarına kestiği yorumları yapılıyor



Boris Johnson’ın kendi koltuğunu korumak için çalışanlarını gözden çıkardığı yorumları partisi içinde de rahatsızlığa neden oldu. Güvensizlik oylaması isteyen milletvekillerinin sayısı giderek artıyor. Sayı 54’e ulaşırsa Başbakan hakkında güven oylaması yapılacak.



Boris Johnson ise danışmanlarının istifasının ardından başbakanlık konutunda personele hitap etti. Zor bir dönemden geçildiğini kabul ederek "Değişim iyidir" dedi.



Başbakanlık Sözcüsü, Johnson'ın "Kontrolü kaybetmediğini", istifaların, önceden karşılıklı üzerinde anlaşılmış bir karar olduğunu belirtti. Ancak halk arasında da Johnson'ın istifasını isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Boris Johnson’ın partygate skandallarının Muhafazakar Parti’yi iktidardan uzaklaştıracak hale getirdiği konuşuluyor.

