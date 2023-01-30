Johnson: Putin beni füzeyle tehdit etti (Kremlin'den yalanlama geldi)

Boris Johnson, Vladimir Putin'in kendisini 'füze' ile tehdit ettiğini iddia etti.

Johnson, konuşmanın detaylarını İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin hazırladığı bir belgeselde anlattı. Buna göre Johnson, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna'yı işgal etmenin, Batı'nın yaptırımlarına ve Rusya sınırlarında daha fazla NATO askerine yol açacağını söyledi.

Ayrıca Ukrayna'nın "öngörülebilir gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Rus askeri harekatını caydırmaya çalıştığını belirtti.

''SENİ İNCİTMEK İSTEMİYORUM''

Putin'in ise kendisine cevap olarak, ''Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu bir füzeyle yalnızca bir dakika sürer.'' benzeri bir cümle kurduğunu öne sürdü.

Johnson, Putin'in ses tonundaki rahatlıktan dolayı olayı kendisiyle müzakere etme girişimi olarak yorumladığını da belirtti.

KREMLİN'DEN YALANLAMA

Boris Johnson'ın açıklamaları Rusya tarafından yalanlandı. Rusya Başkanlık Sarayı (Kremlin) Sözcüsü Dmitri Peskov konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Johnson'ın sözlerini yorumlayan Peskov, "Dedikleri doğru değil, daha açık olarak söylemek gerekirse yalan." dedi.