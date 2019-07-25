İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Osmanlı Devleti'nde Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı olan Ali Kemal'in torununun oğlu. Boris Johnson'ın 2005'te telefonla verdiği bir röportajında Türk kökeniyle ilgili soruyu yanıtlarken, "Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf" dediği duyuluyor.



Röportajında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine sempatiyle baktığını da dile getiren Boris Johnson, Türk yanının zayıf olduğunu belirtse de Türkiye'yi sevdiğini söylüyor.



"TÜRK GÖÇÜ İNGİLTERE İÇİN TEHDİT" DEMİŞTİ



İngiltere Başbakanı Johnson, 2016'da Brexit kampanyası sırasında oy toplamak için birçok açıklamasında, "Türk göçünün İngiltere için tehdit teşkil ettiğini" öne sürmüştü.