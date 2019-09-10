İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit öncesinde erken seçim talebini ikinci kez reddetti.



Oylamada erken seçim için gerekli 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Johnson, 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen Brexit için yeni bir erteleme talebinde bulunmayacağını söyledi.



Bu arada İngiltere Parlamentosu,, Başbakan Boris Johnson'ın geçtiğimiz hafta yaptığı girişimin sonucu olarak ekim ortasına kadar yasama faaliyetlerini askıya alacak..



Muhalefet, parlamento geçici olarak askıya alınmadan Brexit tarihinin ertelenmesini öngören yasayı geçirdi. Yasa, kraliçe tarafından da onaylandı.

