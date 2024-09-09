Josep Borrell: Gazze'ye yardım akışının başlaması aciliyet arz etmektedir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır temasları çerçevesinde Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Kızılay görevlilerinden bilgi aldı.

Josep Borrell: Gazze'ye yardım akışının başlaması aciliyet arz etmektedir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır temasları çerçevesinde Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Bölgedeki çalışmaları gözlemleyen Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Refah geçiş noktasının Mısır tarafını ziyaret ettim. Yol boyunca Gazze'ye girmeye çalışan mal yüklü kamyonların oluşturduğu bitmek bilmeyen kuyruklar vardı. Yardım akışının ihtiyaç duyulan seviyede yeniden başlaması, geçiş noktalarının siviller ve tıbbi tahliyeler için yeniden açılması aciliyet arz etmektedir” dedi.

"ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

UNICEF tarafından AB'nin desteğiyle işletilen Zuweid Hastanesi'nin genç hastalarının yaşadıkları trajediyi anlattıklarını paylaşan Borrell, “İsrailli yetkililer tarafından engellenen insani yardım dolu depoları yöneten Kızılay gönüllülerinin yaşadığı hayal kırıklığını dinledim. Tıbbi malzeme, çadır ve uyku tulumlarının Gazze'ye ulaşması, çifte kullanım iddiaları nedeniyle engelleniyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan dramatik durumun siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, “Hayat kurtarmak, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermek için ateşkese ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

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