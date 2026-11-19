JPMorgan Chase'in sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin aynı içerikte ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.

Açıklamada, bankaya hizmet sağlayan üçüncü tarafların bir siber saldırının hedefi olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Şu ana kadar yürütülen incelemeler doğrultusunda saldırganların söz konusu hizmet sağlayıcıların elinde bulunan bazı pazarlama verilerine eriştiğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, bu veriler arasında bazı müşterilerin adları ve e-posta adreslerinin de bulunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Gerekli görülen durumlarda etkilenen müşterilerle doğrudan iletişime geçilerek ücretsiz kredi izleme hizmeti de dahil olmak üzere destek sunulacağı belirtilen açıklamada, söz konusu olayın bazı müşterilerin hafta başında yaşadığı hizmet kesintisiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı vurgulandı.

JPMorgan Chase'in 16 Kasım'da çevrim içi hizmetlerinde sorun yaşanmıştı. Bankadan yapılan açıklamada, sorunun kurum içi donanım sistemlerindeki bir yazılım hatasından kaynaklandığı ve olayın siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilmişti.