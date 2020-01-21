Juan Guaido, Venezuela'dan nasıl çıktığını söylemedi

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Milletvekili Juan Guaido, 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı"nın sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Venezuela'dan nasıl çıktığının ve geri nasıl döneceğinin sorulması üzerine, detay vermek istemediğini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro'nun ülkenin onun kontrolünde olduğuna yönelik ifadelerini hatırlatan Guaido, "O öyle söylüyor ama bakın ben buradayım işte." dedi.

Guaido ayrıca Kolombiya tarafından Venezuela'nın Bogota Büyükelçisi olarak tanınacak AN Milletvekili Tomas Guanipa'yı temsilci olarak atadığını da duyurdu.

BORRELL İLE GÖRÜŞECEK

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) ülke dışına çıkış yasağı koymasına rağmen 19 Ocak’ta Kolombiya’ya geçen Guaido, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek bu yılki zirvesine de katılacak.

Guaido ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirecek.

ÜLKEDEN İKİNCİ ÇIKIŞI

TSJ'nin birçok suçlamadan ötürü ülke dışına çıkış yasağı koyduğu Guaido, ABD'nin yolladığı "insani yardımların" Venezuela'ya sokulması girişimi öncesinde, Kolombiya'da 22 Şubat 2019'da düzenlenen konserde ortaya çıkmıştı.

Kolombiya'nın Cucuta kentinde düzenlenen bu konserin ardından, 23 Şubat'ta başarısızlıkla sonuçlanan insani yardım sokma girişimine de katılan Guaido, daha sonra bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret etmişti.

Kolombiya'ya askerlerin yardımı ile geçtiğini öne süren Guaido'nun, sınırda yasa dışı faaliyetler gösteren Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı sağcı paramiliterlerle çekilmiş fotoğrafları ise Eylül 2019'da sosyal medyada yer almıştı.