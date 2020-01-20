Jubilee, gözleri tuhaf olduğu için barınağa bırakıldı (Sosyal medyada büyük ilgi)

ABD'nin New Jersey eyaletinde gözleri tuhaf olduğu için barınağa bırakılan Jubilee sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Husky House adlı barınağın yetkilisi, sibirya kurdu olan köpeğin 2008 yılında barınağa bırakıldığı söyledi. Barınak yetkilisi köpeği bırakan kişinin ''Gözleri tuhaf olduğu için onu satamam'' dediğini ileri sürdü.

Yetkili ise köpeğin oldukça sağlıklı ve mutlu olduğunu söylüyor.

Yaklaşık 2 senedir barınakta olan Sibirya kurdunun sahiplenilmesi için barınak yetkisi tarafından Facebook üzerinden duyuru yapıldı.

İlanın açılması ile Jubilee sosyal medyada büyük ilgi topladı.

150 kişiden fazla kişinin sahiplenmek istediği köpek cumartesi günü daha önce aynı cins köpek beslemiş bir aileye sahiplendirildi.

