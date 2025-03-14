Jude Kasırgası Mozambik ve Malavi'yi vurdu: 9 kişi hayatını kaybetti

Tropikal kasırga "Jude" nedeniyle Mozambik ve Malavi'de 9 kişi hayatını kaybetti. Mozambik Ulusal Afet Yönetim Enstitüsü, Jude Kasırgası'nda 6 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.



Nampula, Niasa ve Zambezia bölgelerinde 9 bin 525 kişinin kasırga nedeniyle yerinden olduğu aktarıldı.



Malavi'de de yetkililer, kasırgada 3 kişinin öldüğünü, 20 bin kişinin kasırganın beraberinde getirdiği yoğun yağışlar sebebiyle evsiz kaldığını açıkladı.



Malavi Afet Yönetim Departmanı, evsiz kalanların tahliye merkezlerine götürüldüğünü kaydetti.