Julian Assange'dan Cannes Film Festivali'nde Gazze mesajı

Wikileaks kurucusu, kendisi hakkındaki "6 milyar dolarlık adam" isimli belgeselin yönetmeni Eugene Jarecki, eşi Stella Assange ve avukatı Jennifer Robinson'la kameralara poz verdi.

53 yaşındaki Assange festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldı. Tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazılı olduğu görüldü.