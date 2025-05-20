Julian Assange'dan Cannes Film Festivali'nde Gazze mesajı
Wikileaks kurucusu Julian Assange, Cannes Film Festivali'nde bir belgesel gösterimi öncesi kameraların karşısına çıktı. Assange'ın giydiği tişörtte İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri yer aldı.
Wikileaks kurucusu, kendisi hakkındaki "6 milyar dolarlık adam" isimli belgeselin yönetmeni Eugene Jarecki, eşi Stella Assange ve avukatı Jennifer Robinson'la kameralara poz verdi.
53 yaşındaki Assange festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldı. Tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazılı olduğu görüldü.
Assange, geçtiğimiz sene, ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini itiraf etmesini içeren bir anlaşma sonucu serbest bırakılmış, İngiltere’de süren 14 yıllık hukuki süreci sona erdirdikten sonra memleketi Avustralya’ya dönmüştü.
Cannes film festivalinde gösterilen belgesel daha önce hiç görülmemiş görüntülerle Assange'ın Wikileaks'in kuruluşundan serbest kalmasına kadar olan hikayesini anlatıyor.
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