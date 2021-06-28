Julian Assange'ı suçlayan FBI ajanı: Tüm suçlamaları uydurdum

WikiLeaks’e gönüllü bir çalışan olarak katılan ve FBI ajanı olduğu ortaya çıkan Sigurdur Ingi Thordarson, halen yargılanmakta olan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki suçlamaların “büyük bir bölümünün” kendisi tarafından uydurulduğunu söyledi.



İzlanda vatandaşı Thordarson, Stundin gazetesine verdiği demeçte, Assange’ın kendisine bilgisayarlara sızma ve İzlanda’yı “hack”leme emri verdiği iddiasının kendi uydurması olduğunu açıkladı.

SNOWDEN'DEN AÇIKLAMA



2013’te ABD’nin dünya liderleri dahil küresel çapta yasa dışı dinleme yaptığını ifşa ettikten sonra Rusya’ya sığınmak zorunda kalan ABD’nin eski CIA ajanı Edward Snowden ise, Thordarson’un itiraflarını, “Bu, Assange’a karşı davanın sonudur” diye değerlendirdi.



ABD’nin savaş suçlarının belgelerini yayımlayan Assange’ın ABD Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iddianamede Soğuk Savaş döneminden kalma Casusluk Yasası ve siber saldırı iddialarından suçlu bulunması durumunda 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

KEFALETLE SERBEST KALMA TALEBİ REDDEDİLDİ



Öte yandan, bu yılın başında İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın kefaletle serbest kalma talebini reddetmişti.



Londra’da görülen davada yargıç Vanessa Baraitser, “İnancım şudur ki Assange bugün serbest bırakılırsa, temyiz davası sonrası mahkemeye tekrar teslim olmayacaktır” dedi.



Casusluk ve bilgisayar korsanlığı suçlarından dolayı İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest kalma talebi İngiltere'de bir mahkeme tarafından reddedildi.



Washington, Assange'ı devlet sırlarını açığa çıkartmak dahil 18 suç ile itham etmiş ve ABD'ye iadesini talep etmişti.

MARS RÜZGARININ SESİNİ KAYDETTİ