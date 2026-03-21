Jüriden Elon Musk kararı: Twitter yatırımcılarını dolandırdı

SpaceX, Tesla ve Starlink'in sahibi, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın başı, X'in (Twitter) satışıyla ilgili dertte. ABD’de San Francisco Federal Mahkemesi jürisi Musk’ı, 2022’de Twitter hissedarlarını dolandırdığı iddiaları kapsamında sorumlu buldu.

Jüri, Musk’ın şirketin hisse fiyatını düşürmeye çalışarak ilk satın alma anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi hedeflediğine hükmetti.

Davada Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Twitter’ın platformdaki sahte ve bot hesapların sayısını olduğundan az gösterdiğini iddia ederek yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyordu. Dava, Musk’ın 13 Mayıs ile 4 Ekim 2022 tarihleri arasında yaptığı açıklamalarla hisse fiyatını yapay şekilde düşürdüğünü ve bu nedenle zarar ettiklerini öne süren yatırımcıları kapsıyor.

"İKİ AÇIKLAMADAN SORUMLU"

Twitter hissedarları, Musk’ın şirketle Nisan 2022’de satın alma anlaşmasına vardıktan kısa süre sonra yaptığı ve platformun bot hesaplarla dolu olup olmadığını sorguladığı 3 açıklamaya itiraz etti.

Jüri, bu açıklamalardan ikisinde Musk’ı sorumlu buldu. Bunlardan biri, bot oranının yüzde 5’in altında olduğunun doğrulanmasını beklediği gerekçesiyle satın alımın “geçici olarak durdurulduğunu” söylediği açıklama oldu.

Diğeri ise bot oranının yüzde 20’den “çok daha yüksek” olabileceğini ve şirket yönetimi bu oranın yüzde 5’in altında olduğunu kanıtlamadıkça satın almanın gerçekleşmeyeceğini belirttiği paylaşımdı.

"2.5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR"

Tazminat miktarı henüz belirlenmedi ancak hissedarların avukatı Francis Bottini, bu tutarın yaklaşık 2.5 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti. Bottini, “Musk’ın dünyanın en zengin insanı olması ona ayrıcalık sağlamaz. Tweet’leriyle piyasaları etkileyebiliyorsanız, yatırımcılara verdiğiniz zarardan da sorumlusunuz” dedi.

"DOLANDIRICILIK NİYETİ TAŞIMIYORDU"

Musk’ın avukatları ise kararı “yolda küçük bir engel” olarak nitelendirdi ve temyize gideceklerini ifade etti. Avukatlardan Michael Lifrak milyarderin botlara ilişkin endişelerinin gerçek olduğunu ve bu konuda konuşmasının dolandırıcılık niyeti taşıdığını göstermediğini savundu.

Elon Musk, Twitter satın alımını Ekim 2022’de tamamladı ve platformun adını X olarak değiştirdi.

Musk ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı ayrı bir davada, Twitter hisselerini satın almaya başladığını zamanında açıklamayarak daha düşük fiyatlardan alım yaptığı iddiasıyla uzlaşma görüşmeleri yürütüyor.

Dünyanın en zengin kişisi Musk daha önce de Tesla yatırımcılarını bilerek zarara uğrattığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Musk 2018’de Tesla’yı borsadan çekmek için “finansman hazır” dediği paylaşımı nedeniyle açılan davayı kazanmıştı.