Justin Timberlake, İstanbul konserinden sonra açıkladı: "Lyme hastalığına yakalandım"

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Instagram’da yayınladığı mesajda iki yıl süren “Forget Tomorrow” turnesinin ardından Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı.

“Normalde özel hayatımı paylaşmayı pek sevmem" diyen Timberlake, bu açıklamayı yalnızca kendisine acınılması için değil, yaşadığı zorluğu görünür kılmak için yaptığını belirtti.

Timberlake, “Bu hastalığı yaşamış ya da bir yakınında görmüş olanlar bilir; hem zihinsel hem fiziksel olarak sürekli bir tükenmişlik yaratıyor" ifadelerini kullandı.



Hastalığı ilk öğrendiğinde şoke olduğunu söyleyen Timberlake, sahnede yaşadığı yoğun sinir ağrıları, bitkinlik ve hastalık hissine bu sayede anlam verebildiğini ifade etti. Turneyi iptal etmeyi düşünse de müziğin ona yaşattığı mutluluğun, vücudunun yaşadığı geçici stresin çok ötesinde olduğunu dile getirdi.

"DAHA ŞEFFAF OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

“Bu süreçte zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtladım” diyen sanatçı, konserlerde hayranlarıyla yaşadığı özel anların asla unutulmayacağını vurguladı ve “Artık bu tür mücadeleleri saklamak yerine daha şeffaf olmaya çalışıyorum. Çünkü sessizlik, çoğu zaman yanlış anlaşılmaya neden oluyor" dedi.



Timberlake, ekibine, grubuna ve konserlerine gelen hayranlarına da teşekkür ederek, “Sahnede olmak tarifsiz bir his. Bu tur ve önceki turlar benim için birer efsane. Sonsuza dek kalbimde olacak” açıklamasında bulundu.

Timberlake ayrıca, mesajının sonunda “Koşulsuz sevginiz benim evim, kalbim. Size geliyorum" ifadeleriyle eşi Jessica Biel’e ve oğulları Silas ile Phin’e teşekkür etti.

Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi birçok ünlü isim de geçmişte Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.

Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kenenin ısırması sonucu 48 saat içinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde, nörolojik ve kalp sorunları yanı sıra artrit gelişme riski barındırır. Lyme hastalığı 2 ila 4 hafta arası uygulanan oral antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileşse de, bazı kişilerde daha uzun süren yorgunluk, vücut ağrıları veya düşünme zorluğu semptomları ortaya çıkabilir. Lyme hastalığı kişiden kişiye temas, öpüşme veya cinsel ilişkiyle bulaşmaz.