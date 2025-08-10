K-pop konseri öncesi bomba ihbarı: Güvenlik güçleri alarma geçti

Güvenlik güçleri, ihbarın stadyuma bomba yerleştirildiğini iddia eden bir faks mesajıyla geldiğini açıkladı.

O sırada Olimpiyat Jimnastik Salonu’nda (KSPO Dome) K-pop grubu The Boyz’un saat 16.00’da başlaması planlanan konseri vardı. Grup yönetimi, bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle konserin ertelendiğini duyurdu.

İHBARLAR İLK DEĞİL

Son haftalarda benzer tehditler de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Myeongdong’daki Shinsegae Alışveriş Merkezi’ni hedef alan bir tehdit üzerine 4 bin müşteri tahliye edilmiş, olayla ilgili Jeju Adası’nda bir ortaokul öğrencisi ve ülkenin güneyinde 20’li yaşlarında bir erkek gözaltına alınmıştı.



Güney Kore yasalarına göre, belirsiz sayıda kişiyi hedef alan tehditlerde bulunanlar beş yıla kadar hapis veya 20 milyon won’a (yaklaşık 14 bin 400 ABD doları) kadar para cezası ile cezalandırılabiliyor.