KAAN dünya basınında: Dönüm noktası oldu

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığı açıklandı.

Testleri sürecek olan uçağın 2028'de envantere girmesi hedeflenirken, dünya basını da KAAN'ın ilk uçuşunu gündemine taşıdı.

Yunanistan'ın haftalık gazetesi Ethnos, internet sitesinde yayınladığı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türk savunma sanayinin en büyük projelerinden biri olan ve "Milli Muharip Uçak" projesi kapsamında geliştirilen KAAN savaş uçağı, Ankara yakınlarındaki Mürted Havaalanı'ndan havalandı ve uçuş sırasında bir F-16 Fighting Falcon savaş uçağı eşlik etti.