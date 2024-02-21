KAAN dünya basınında: Dönüm noktası oldu

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığı açıklandı.
Testleri sürecek olan uçağın 2028'de envantere girmesi hedeflenirken, dünya basını da KAAN'ın ilk uçuşunu gündemine taşıdı.
Yunanistan'ın haftalık gazetesi Ethnos, internet sitesinde yayınladığı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türk savunma sanayinin en büyük projelerinden biri olan ve "Milli Muharip Uçak" projesi kapsamında geliştirilen KAAN savaş uçağı, Ankara yakınlarındaki Mürted Havaalanı'ndan havalandı ve uçuş sırasında bir F-16 Fighting Falcon savaş uçağı eşlik etti.
Bir diğer Yunanistan gazetesi Naftemporiki, KAAN'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmasının planlandığını yazdı.
ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, "Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti" ifadesiyle başladığı haberinde, "NATO üyesi Türkiye, azami yurt içi kabiliyetle milli muharip uçağının üretilmesine yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlatmıştı" diye belirtti.
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