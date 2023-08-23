Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına | "Süper Hücre" Mekke'yi vurdu

Akşam saatlerinde Mekke'de etkili olan Süper Hücre olayı, şiddetli yağış ve fırtına ile Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde fırtınanın şiddeti ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.
Kabe'deki birçok Müslüman, şiddetli yağışa ve fırtınaya rağmen ibadetlerini yapmayı sürdürdü.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
"SÜPER HÜCRE" FIRTINASI NEDİR ?
Süper hücre fırtınası atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.
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