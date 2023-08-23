Kabe’de şiddetli yağış ve fırtına | "Süper Hücre" Mekke'yi vurdu

Akşam saatlerinde Mekke'de etkili olan Süper Hücre olayı, şiddetli yağış ve fırtına ile Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde fırtınanın şiddeti ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

Kabe'deki birçok Müslüman, şiddetli yağışa ve fırtınaya rağmen ibadetlerini yapmayı sürdürdü.