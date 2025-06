Kabil, alarm veriyor: Dünyada bir ilk olabilir

Taliban yönetimindeki Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşayan 7 milyon insan susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. “Mercy Corps” isimli kâr amacı gütmeyen kuruluşun hazırladığı bir rapor, Kabil’in tamamen suyu kalmayan ilk modern şehir olabileceğini ortaya koydu.



The Guardian gazetesinin haberine göre, yer altındaki akiferlerde bulunan su seviyelerinde, son 10 yıl içinde hızlı şehirleşme ve iklim krizinin de etkisiyle 30 metreye kadar bir düşüş yaşandı. Kabil halkının temel içme suyu kaynağı olan kuyulardaki suyun yaklaşık yarısı da kurudu. Kentte doğadan alınan su, her yıl doğal yollardan geri kazanılabilecek su miktarını 44 milyon metreküp aşıyor. Durumun bu şekilde devam etmesi halinde ise Kabil’deki tüm akiferlerin en erken 2030 yılında tamamen kuruması bekleniyor.



“SU OLMAMASI DEMEK DAHA FAZLA GÖÇ VE ZORLUK DEMEK”



Çalışmayı yapan kuruluşun Afganistan Direktörü Dayne Curry, konuya ilişkin açıklamasında, karşı karşıya olunan durumun daha iyi bir şekilde belgelendirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ve bu krizin ele alınabilmesi için dünya kamuoyunun dikkatinin buraya çekilmesinin lazım olduğunu anlattı.



Curry, su olmamasının insanların yaşadıkları yerlerden ayrılacağı anlamına geldiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun Afganistan’ın su ihtiyaçlarını ele almamasının daha fazla göç ve Afganistan halkı için daha fazla zorluk anlamına geldiğini ifade etti.



SULARIN YÜZDE 80’İ GÜVENLİ DEĞİL



Raporun ortaya koyduğu bir diğer alarm verici durum ise sudaki kirlilik oldu. Başkent Kabil’deki yeraltı sularının yüzde 80’inin güvenli olmadığı, suda yüksek seviyelerde kanalizasyon, tuzluluk ya da arsenik olduğu görüldü.



Suya erişimin her gün verilmesi gereken bir mücadele halini aldığı Kabil’de bazı haneler gelirlerinin yaklaşık 30’unu su için harcayabiliyor. Hanelerin üçte ikisi ise suyla bağlantılı borçlarla karşı karşıya kalabiliyor.